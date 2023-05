لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میوزک انڈسٹری سے وابستہ ورسٹائل گلوکار علی ظفر نے معاشرے کے شعور اور بنیادی تعلیم پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ" ہمارے معاشرے میں ’جہالت‘ کا تصور رسمی تعلیم سے بالاتر ہے۔"

مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر طویل پوسٹ شئیر کرتے ہوئے علی ظفر نے لکھا کہ ’متعدد مباحثوں کا حصہ بننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہالت یا ناخواندگی کا تعلق رسمی تعلیم سے بالاتر ہے۔انہوں نے تمام سماجی مسائل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ "تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناخواندگی کسی خاص طبقے تک محدود نہیں بلکہ مختلف سماجی طبقوں میں سرایت کر گئی ہے، جن میں تعلیم یافتہ، ترقی پسند اور لبرلز بھی شامل ہیں۔"علی ظفر کے مطابق یہ افراد، اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، غلط معلومات عام کرکے دوسروں کے دکھ پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کے دکھ میں خوش ہونے کا یہ پریشان کُن عمل موجودہ ڈیجیٹل دور میں تیزی سے بڑھ گیا ہے۔

Engaging in numerous debates, one frequently encounters the assertion that education is the primary concern for societies like ours, evidenced by dismissive remarks such as “log hi jaahil hain” (people are ignorant). However, the concept of “jahaalat” (illiteracy) transcends…

انہوں نے ایان میکلین کی کہاوت شیئر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ "ہر ایک کے ساتھ مہربانی کرو جس سے روزمرہ زندگی میں ملتے ہو کیا پتا وہ اپنی زندگی میں کون سی مشکل جنگ لڑ رہا ہو۔"

انہوں نے اپنی ایک اورحالیہ ٹوئٹ میں کہا کہ "ہمارے معاشرے کی اقدار اس حد تک گر چکی ہیں کہ گھناؤنے رویے معمول بن چکے ہیں۔ یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ کئی دہائیوں میں ہوا۔ ہمیں محبت کی بجائے نفرت کرنا، سمجھنے کے بجائے فیصلہ کرنا، اور چیزوں کو سیاہ اور سفید میں دیکھنا سکھایا جاتا ہے۔"

Our society's values have deteriorated to the point where abhorrent behavior has become the norm. This didn't happen suddenly, but over several decades. We're taught to hate rather than love, to judge rather than understand, and to see things in black and white terms. The…