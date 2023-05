ڈی جی آئی ایس آئی بہترین کارکردگی پر ستائش کے مستحق ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے کالعدم تنظیم کے بانی اور سربراہ گلزار امام شنبے کی گرفتاری پر انٹیلی جنس اور سیکیورٹی اداروں کو مبارکباد پیش کی۔

اپنے ٹوئٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انتہائی مطلوب ملزم کی گرفتاری اداروں کی بڑی کامیابی ہے ، ڈی جی آئی ایس آئی تمام انٹیلی جنس آپریشنز بہترین انداز میں سرانجام دے رہے ہیں، جنرل ندیم انجم بہترین کارکردگی پر ستائش کے مستحق ہیں ،بلوچستان میں قیام امن کےلیے ہونیوالے والے آپریشنز قابل تعریف ہیں۔

Congratulations to Pakistan for nabbing one of the most high profile militant leaders, the founder & head of BNA: Gulzar Imam Shambay

My appreciation to the Security Forces for their untiring efforts to restore peace. DG ISI deserves the nation’s highest commendation for…