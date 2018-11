اب نہیں تو کب؟ اب نہیں تو کب؟

پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ " اب نہیں تو کب"تھا، جو وہ برسوں سے لگاتے چلی آئی ۔ گویا ان کا ایک سیاسی سلوگن تھا ، جو انتخابی فضا میں خوب گونجا ۔ میں نے جانا کہ چار الفاظ پر مشتمل یہ دلکش نعرہ، آزادی کے پرچارک چودھری رحمت علی کے ایک یادگار پمفلٹ "Now or Never" (اب یا کبھی نہیں) سے جڑاہوا ہے، جو انہوں نے سفر آزادی کے ایک خاص موڑ پر لکھا تھا کہ آگے بڑھو اور غلامی سے نجات کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو ! پاکستان تحریک انصاف کے اس " ماٹو" کا مفہوم بھی غالباً یہی کچھ ہے کہ لوگو! آگے بڑھو اور اپنے ووٹ کی پرچی سے روایتی حکمرانوں کو ایوان اقتدار سے نکال باہر کرو، نہیں تو اس کا موقع شاید پھر کبھی نہیں ملے گا۔

عمران خان کی شکل میں ، خواہ !ان کے اپنے ذوق یا خاتون اول کے سبب، بہت کچھ نیا سننے اور دیکھنے کو مل رہاہے۔ وزیر اعظم کا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی درگاہ پر رسماً نہیں عقیدتاً جھکنا اور مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر ننگے پاؤں اترنا، عالمی میڈیا کے سامنے برملا یہ کہنا کہ عشق رسولﷺ کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور پاکستان کو بار بار مدینہ شریف کی جانشین ریاست قرار دینا نیک نہاد مسلمانوں کو سرشار کردینے والی بات ہے ۔بقول شاعر

اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن

زیست جب تیرےﷺ قرینے کی طرف جاتی ہے!

یہ دور کہ جب اچھے بھلوں کو اپنے تئیں روشن خیال کہلوانے اور منوانے کا ' فوبیا' ہے۔ ایک واقعی روشن خیال، کمال نیازمندی سے ،بنیاد پرستانہ اصطلاحات استعمال میں لاتا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا اور کہلواتا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں یہ کچھ کم اعزا ز نہیں ۔ مذہب اور مذہبی اقدار سے پیار کرنے والوں کو عجیب رنگ اور ڈھنگ کے اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے افراد آسانی سے نہیں ملا کرتے ۔ یہ کہنا روااور بجا ہو گا کہ عمران خان اپنی وضع کا ایک خاص آدمی ہے ، جو اپنے ماضی سے قطع نظر ، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم ؒ اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پر چل نکلا ہے۔

ان کی رعایت سے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ کیا اس کے اندر وہی ہے ، جو باہر؟ جیسا کہ فی الواقع ہے، ویسا ہی دکھائی دیتا ہے اسے پیچیدگی سے مبرا اور پیچ داری سے مرصع قرار دیاجاسکتاہے؟خوددار، سادہ فطرت ، باوقار، تصنع سے بری اور فطرت کا رسیا ؟ خوبیوں اور عجیب و غریب خامیوں کا ایک دلچسپ مرقع! مجموعۂ تضادات !! اتفاقاً مسلمان گھرانے میں پیدا ہوجانے اور عملاً خدا کو قطعاً نہ ماننے والے کا دل مشرف بہ اسلام ہوا، اور اس کے من میں بالآخر عشق الٰہی کی شمع جلی ؟

لیکن چھوڑئیے ان باتوں کو ، تاریخ حکمرانوں کا تذکرہ و تجزیہ صرف ذاتی خصائص اور نقائص کی بنا پر نہیں کیاکرتی ۔ تاریخ تو یہ حساب لگاتی ہے کہ کس نے قوم و ملک کو کیا دیا اور لیا ؟ کچھ دیا بھی ہے کہ نہیں؟ یا پھر لیا ہی لیا ہے؟ پاکستان پر ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جن کے اقتدار کا ایک دن بڑھتا تو وطنِ عزیز کی عمر سوبرس کم ہو جاتی تھی ۔ جنہوں نے بس لیا ہی لیا ہے اور دیا بالکل بھی کچھ نہیں۔ وزیراعظم سے آنے والا وقت پوچھے گا کہ وہ " اب نہیں تو کب" کے تناظر میں کچھ کر یا دکھا پائے ہیں؟ حالات کا رونا رونے سے کچھ نہیں ہوتا ستارے تو تبھی نمودار ہواکرتے ہیں ، جب کہ اندھیرا چھاجاتاہے۔

عمران خان ہمالیہ جیسی اپنی ذاتی اور سیاسی غلطیوں کے باوجود امکانی طور پر تاریخ میں زندگی پاسکتے اور قوم کو وہ کچھ دے سکتے ہیں ، جو ابھی کسی نے نہیں دیا۔ اگرخدانخواستہ کچھ نہیں دے پاتے تو پھر ان کا آنا اور نہ آنا برابر ہے ۔ نہیں، بلکہ ان کا نہ آنا ہی آنے سے اچھا تھا ۔ آنے نہ آنے کی کشمکش میں ایک امید تو بہرحال قائم اور اس سے ذرا دل کو تسکین تو ہوجاتی تھی کہ آنے والا جب آئے گا تو سب ٹھیک ہوجائے گا:

امید کی کرن کے سوا اور کچھ نہیں

اس گھر میں روشنی کا یہی انتظام ہے

اب عوام پیچھے مڑکے دیکھنے والے نہیں ۔ زیادہ دیر تک کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مفاد پرست افراد اور گروہ یہ بھول جائیں کہ گیا وقت، واپس لایاجاسکتاہے ۔ انتخاب کے نتیجے میں یہ احتساب کا بالکل آخری موقع ہے ۔ احتساب کا نسخہ کارگر نہ ہو تو انقلاب آئے گا ۔ اگر اب بھی عمل نہیں ہوا تو پھر پوچھاجائے گا کہ آخر قانون کی حکمرانی کا موسم کب آئے گا؟ اب نہیں تو کب؟؟

