یوسی پی میڈیا سکول کے پی ایچ ڈی سکالر زکا اعزاز

لاہور(پ ر)یوسی پی میڈیا سکول کے پی ایچ ڈی سکالر محمد سلمان نے ملائشیا میں ہونے والی بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس میں بہترین سیشن پریزینٹرکا ایوارڈحاصل کرلیا۔کانفرنس کا انعقاد بارہ سے تیرہ نومبرتک انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نالج مینجمنٹ سری لنکا نے کیا تھا۔گلوبل ایجوکیشن اور ای لرننگ پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں برطانیہ،ہانگ کانگ،بھارت، متحدہ عرب امارات ، فلپائن اور سری لنکا کے سکالرزنے شرکت کی۔یوسی پی میڈیا سکول کے پی ایچ ڈی سکالر محمد سلمان کے مقالے کا موضوع Efficacy of Print vs Digital Medium in promoting phonological awareness and literary skills in young children تھا۔محمد سلمان کوسیشن کی بہترین پریزینٹیشن پر خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ سکالر محمد سلمان نے ڈین میڈیا سکول ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کو کانفرنس کی سرگرمیوں پرتفصیلی بریفنگ دی۔ڈاکٹر مغیث الدین نے محمد سلمان کے مقالے کو سراہا اورانہیں مبارکباد پیش کی ۔

