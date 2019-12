”ارے! نسیم شاہ کی عمر تو پیچھے کی طرف چل رہی ہے“ معروف بھارتی کرکٹر نوجوان باﺅلر کی تعریفیں برداشت نہ کر سکا، ایسا کام کر دیا کہ آپ کو بھی یقین نہ آئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز نوجوان فاسٹ باﺅلر نسیم شاہ نے دورہ آسٹریلیا کے دوران وارم اپ میچز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر وا لی ہے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرنے میں مصروف ہے۔

بھارتی کرکٹر محمد کیف کو شائد ان کی یہ تعریف ہضم نہیں ہوئے جنہیں اور کچھ نہ ملا تو ان کی عمر کو لے کر ہی تنقید کر ڈالی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر ایک سال پرانی ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سال پہلے نسیم شاہ کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی مگر یہ ایک لاجواب امکان لگتا ہے کہ نسیم شاہ کی عمر بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف چل رہی ہے۔

انہوں نے لکھا کہ وہ اگر ایک سال پہلے 17 سال کے تھے تو اب انہیں 18 سال کا ہونا چاہیے تھا مگر ان کی عمر بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے جو اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز چیز ہے۔محمد کیف نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹویٹ کی روشنی میں نسیم شاہ کی عمر کی صداقت پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اگر ایک شخص ایک سال پہلے 17 سال کا تھا تو ایک سال بعد وہ اٹھارہ سال کا ہونے کے بجائے 16 سال کا کیسے ہوسکتا ہے۔

Looks a terrific prospect. But is 16 now, aging backwards i think https://t.co/frlg06ZIFk