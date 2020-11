’آخری الوداعی لمحہ‘  تہمینہ درانی نے والدہ کی وفات پر شہبازشریف کیلئے پیغام جاری کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی نے شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی وفات پر شوہر کو حوصلہ دے دیا۔

تہمینہ درانی نے انے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں شہباز شریف کی اپنی والدہ سے آخری ملاقات کی ایک یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے ’آخری الوداعی لمحہ‘ لکھا۔

The last farewell. I cannot get in touch with ⁦⁦@CMShehbaz to condole. Wish r visit was today & not yesterday. pic.twitter.com/pZPeQRAlPI