لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمی شہرت یافتہ پاکستانی ریسلر انعام بٹ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے جنہوں نے اس خوشخبری کو اپنے ٹوئٹر پیغام کی زینت بنایا، اور بیٹی کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کی۔

تفصیلات کے مطابق انعام بٹ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ بیٹیاں باپ کا فخر ہوتی ہیں،اللہ کا شکر ہے جس نے رحمت سے نواز۔

#Alhamdulillah

ALLAH blessed me with an angel baby Girl. Remember her in your prayers. pic.twitter.com/JyAOlbobnR