اسرائیلی وزیراعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان خفیہ ملاقات؟ غیرملکی میڈیا نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

جدہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) غیرملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کاخفیہ دورہ کیا اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، نیتن یاہو کے ہمراہ اسرائیل کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ یوسی کوہن بھی ملاقات میں موجود تھے۔

ڈان نیوز کے مطابق عبرانی ذرائع ابلاغ نے ایک نامعلوم اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن کے ہمراہ اتوار کے روز سعودی شہر نیوم کےلئے گئے جہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی جہاں ولی عہد، امریکا کے سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات کےلئے وہاں موجود تھے۔

ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 ڈاٹ کام کے ڈیٹا کے حوالے سے بتایا گیا کہ تل ابیب کے قریب بین گوریئن بین الاقوامی ایئرپورٹ سے گلف سٹریم IV نجی جیٹ طیارے نے 5 بجکر 40 منٹ جی ایم ٹی پرواز بھری۔ڈیٹا کے مطابق یہ پرواز جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف نیوم میں 6 بجکر 30 منٹ پر اتری۔ طیارے نے 9 بجکر 50 منٹ پر نیوم سے واپس اڑان بھری اور اسی راستے کو اپناتے ہوئے تل ابیب پہنچی۔اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس بارے میں رائے طلب کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔

ABSOLUTELY rare Israeli flight direct to new Saudi mega-city Neom on Red Sea shore

It was Bibi's ex-fav bizjet t7-cpx. Back to Tel Aviv after 5 hours on ground pic.twitter.com/Ty9aedYbsK