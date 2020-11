نیتن یاہو سے محمد بن سلمان کی ملا قات کی خبر سامنے آنے کے بعدمعروف صحافی کامران خان نے پاکستان کی اسرئیل سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف اینکر پرسن کامران خان نے پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں نظر ثانی کا مطالبہ کردیا ۔تفصیل کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم کی ملاقات پر رد عمل دیتے ہوئے کامران خان نے کہا کہ اسرائیلی میڈیا رائٹرز بریکنگ نیوز تاریخی خبر اسرائیلی وزیر اعظم ناتن یاہو نے کل سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی موجود تھے سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔

کامران خان نے کہا کہ پاکستان کو بھی اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ خادم الحرمین والشریفین اور عرب بھائیوں کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ قوموں کے مستقل دشمن یا دوست نہیں ہوتے صرف مفادات کو دیکھا جاتا ہے ،پاکستان اس حوالے سے اپنے آپشنز استعمال کرنے سے کیوں شرما رہا ہے ۔

Pakistan must also revisit it's Israel policy. Message for we Pakistanis from the Custodians of the Holy Mosques and other brothers in the Arab world.“Nations don't have permanent friends or enemies, only interests” Why is Pakistan shy of exercising its options?