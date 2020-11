محمد بن سلمان کی نیتن یاہو سے ملاقات کی خبریں، سعودی وزیر خارجہ بھی میدان میں آگئے

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی خفیہ ملاقات کی خبروں کی تردید کردی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے ایسی خبریں دیکھی ہیں جن میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے دورہ سعودی عرب کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات ہوئی۔

انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جس ایونٹ میں اس ملاقات کا ذکر کیا جارہا ہے اس میں صرف امریکی اور سعودی حکام شامل تھے۔

خیال رہے کہ اس سے پہلے ایک امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اتوار کے روز سعودی عرب کے شہر نیوم میں محمد بن سلمان اور بنجمن نتن یاہو کی امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ملاقات ہوئی تھی۔

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.