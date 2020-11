ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر انڈر ٹیکر کے مداحوں کے لیے بری خبر آگئی

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ (ڈبلیو ڈبلیو ای) کے عظیم ریسلر اور سپر اسٹار انڈرٹیکر نے ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔غیر ملکی چینل ای ایس پی این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انڈرٹیکر نے ریسلنگ رنگ کو خیرباد کہتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں اب میری بس ہوگئی ہے، میں نے اپنا 100 فیصد کام کرلیا ہے۔ انڈرٹیکر کا کہنا تھا کہ مجھے میں اب بھی جذبہ باقی ہے، میں ریسلنگ سے بہت محبت رکھتا ہوں، اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اگر ساری زندگی ہی ریسلنگ کرسکتا تو ضرور کرتا، میں ریسلنگ سے بہت محظوظ ہوتا ہوں۔اپنی عمر کے بڑھنے کا اعتراف کرتے ہوئے ماک کلاوے نے کہا کہ آپ بڑھتی عمر سے نہیں بھاگ سکتے، جسمانی طور پر اب میں اس جگہ پر نہیں ہوں کہ رنگ میں جاو¿ں اور انڈرٹیکر بن جاو¿ں۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈر ٹیکر سے لوگ توقعات رکھتے ہیں، وہ مجھے ریسلنگ کرتا دیکھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ مارک کلاوے بالمعروف انڈرٹیکر نے ریسلنگ رنگ میں 30 سال کا عرصہ گزارا۔انہوں نے اپنی ہیبت اور عمدہ داو بیج سے اپنے تمام حریفوں کو چاروں شانے چت کیا۔انڈرٹیکر کے آگے کسی ریسلر کی ایک نہ چلتی تھی جبکہ اگر ڈبلیو ڈبلیو ای کے ایونٹ سروائیور سیریز اور ریسلمانیا کی بات کی جائے تو ان کے ریکارڈز ہی ان کی پرفارمنس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

"My time has come to let The @undertaker rest ... in ... peace." #SurvivorSeries #FarewellTaker #Undertaker30 pic.twitter.com/Mg9xr8GB94