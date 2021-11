سی پی او فیصل آباد اپنا مشن مکمل کرسکیں گے؟ سی پی او فیصل آباد اپنا مشن مکمل کرسکیں گے؟

ایک عرصہ کے بعد فیصل آباد میں پولیس کی سمت درست کرنے کیلئے عملی اقدامات محسوس ہونا شروع ہوئے ہیں،ڈاکے،راہزنی، چوری کی وارداتوں میں اگرچہ کوئی خاص کمی تو دکھائی نہیں دے رہی مگر جو حکمت عملی اپنائی جارہی ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کو اب فری ہینڈ نہیں مل سکے گا،کسی بھی ضلع کا،کسی بھی علاقے کا جب انتظامی سربراہ یا انچارج پولیس آفیسر راتوں کو خود فیلڈ میں اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا تو یقینا اس کے ماتحت آفیسر بھی میدان میں نظر آئینگے۔سی پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خاں نے گذشتہ کچھ عرصہ سے شتر بے مہارکی مانند گھومتی پھرتی پولیس کو کسی قانون اور ضابطوں کا پابند بنانے کیلئے اپنی جو حکمت عملی ترتیب دی اور پھر اس کو عملی شکل دینے کیلئے خود براہ راست میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور عام لوگو کی تھانوں میں آزادانہ شنوائی کی ٹھان لی ہے تو سڑکوں اور گلیوں میں پولیس گشت کرتی نظر آنے لگی ہے،پولیس ناکے اگر کرپشن اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کیلئے لگائے جائیں تو وہ باعث زحمت و تکالیف ہوتے ہیں اور اگر وہی ناکے پولیسنگ کی اصل روح کے مطابق لگائے جائیں تو عوام کیلئے باعث رحمت بھی بن جاتے ہیں پھر بھی ان ناکوں پر نظر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے،گذشتہ چند روز میں سی پی او ڈاکٹر عابد خاں راتوں کو گشت کیلئے نکلے تو ماتحت افسروں اور ملازمین کو بھی الرٹ ہونا پڑا۔جب پہلے روز ہی انہوں نے دو ایس ایچ اوز کو اپنی ہدایات کے برعکس پایا تو انہوں کسی اردل روم کا انتظار نہیں کیا بلکہ موقع پر ہی سبق آموزسزائیں سنائیں تو باقی دیکھنے سننے والے افسروں نے اپنی سمت درست کرنا شروع کردی، چھوٹے بڑے پولیس آفیسرزبھی اپنی یونیفارم کی لاج رکھتے دکھائی دینے لگے ہیں،جب پولیس پوری ذمہ داری کے ساتھ سڑکوں پر کھڑی ہوجاتی ہے تو مشاہدے اور تجربے میں آیا ہے کہ وارداتیں اور دیگر جرائم میں بھی کمی آجایا کرتی ہے اور اس کے اثرات نظر آنے لگے ہیں۔سی پی او نے اپنی حکمت عملی کا جو باقاعدہ اعلان کیا ہے اس میں پہلی ترجیحZero tolerance on corruption۔دوسری۔Open Door policy for poor & needy۔ تیسری۔Free registration۔چوتھی۔ Strict accountability of police۔پانچویں۔Ensuring discipline in force۔ چھٹی۔ Tenure policy. 3 months minimum tenure for constables, head constables. 6 months for thanedars.۔ اورساتویں ترجیحMerit policy.پر سختی سے عملدرآمد شامل ہیں۔جن پر کیے گئے اقدامات محسوس ہونا شروع ہوگئے ہیں۔پولیس سے سب سے زیادہ شکایت جو عام لوگوں کو ہوتی ہے وہ اس کا تھانہ کے اندر اور تھانہ کے باہر نا مناسب بلکہ بداخلاقانہ رویہ ہے، جب کوئی سائل اپنی درخواست یا شکایت لیکر تھانہ میں جاتا ہے تو بداخلاقی کی پہلی خوراک اسے گیٹ پر ہی مل جاتی ہے اس کے بعد تھانہ کے اندر ہر آنکھ میں لالچ نظر آنے لگتا ہے جس کی خاطر ہر جائز و ناجائز رکاوٹ سامنے آنا شروع ہوجاتی ہے باہر لٹا پٹا یا پریشان حال شخص وہاں مزید پریشان بلکہ خوفزدہ ہوجاتا ہے،سب سے بڑی اس برائی کے خاتمہ کیلئے سی پی او نے ہر تھانہ کے باہر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ہر سائل کی متعلقہ آفیسر یا اتھارٹی تک اس کی رہنما کریگا، اس طے شدہ پالیسی کے تحت ہر شکایت کو ای ٹیگ لگایا جائیگا اور ہر برآمدگی یا جامہ تلاشی کو اس طرح ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور اس پر متعلقہ پولیس افسر اور ملزم کے دستخط موجود ہونا لازمی ہوگا تاکہ ریکارڈ میں کسی بھی قسم کا ردو بدل یا دھاندلی نہ ہوسکے۔اس تمام ریکارڈ اور صورتحال کو افسران خود مانیٹر کرینگے۔قبل ازیں فیصل آباد میں بعض ایسے بھی تبادلے ہوتے دیکھے گئے کہ ایک ایس ایچ او کسی تھانہ میں تعینات ہوتا تو اس کی ایس ایچ او شپ بس چند روزہ ہی ہوتی اور اسے تبدیل کردیا جاتا جس کی کوئی بڑی وجہ بھی سامنے نہ آتی۔کوئی بھی پولیس افسر اگرچہ چند روز میں ہی ٹرانسفر کردیا جائیگا تو وہ حالات و واقعات کو کیسے سمجھ سکے گا اور اس کو کیسے کنٹرول کرسکے گا۔سی پی او ڈاکٹر عابد خاں نے اس پر بھی اپنی پالیسی واضح کرکے مناسب تعیناتی کا دورانیہ دینے اور انہی سے کام مکمل کرنے کا ٹارگٹ ہوگا۔نئی حکمت عملی کے تحت اب کسی بھی کیس کو اس کا بیٹ آفیسر ہی پائیہ تکمیل تک پہنچائے گا جو اس طے شدہ پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت قانونی سزا کا مستحق قرار پائیگا۔ماتحت افسروں و ملازمین کے تبادلوں کی برانچ جسے اسٹیبلشمنٹ برانچ کہاجاتا ہے وہ بھی کرپشن کا ایک گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے اور تبادلوں میں من مانیاں ہوتی رہی ہیں اس برانچ کی سی پی او نے آتے ہی سب سے پہلے مانیٹرنگ کی اور وہاں سے اجارہ داریاں ختم کرنے کیلئے فوری اقدامات کے ے تاکہ اہل افسر و ملازمین ہی اہم ذمہ داریوں پر تعینات کے ے جاسکیں۔ حکمت عملی اور اقدامات کے پس پردہ دراصل ہر ذمہ دار پولیس آفیسر کی نیک نیتی اور احساس ذمہ داری کا جذبہ ہوتا ہے،تجربات سے گذر کر ہی کوئی افسر سی پی او یا ڈی پی او کے عہدہ تک پہنچتا ہے،اگرہ وہ کچھ کر جانے کا جذبہ رکھتا ہو اور میرٹ پر اختیارات کا استعما ل کرنا چاہتا ہو تو اپنی ماتحت پولیس کا قبلہ کافی حد تک درست کر سکتا ہے۔سی پی او ڈاکٹر عابد خاں نے اپنی سات نکاتی جس حکمت عملی کا اعلان کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کے پریشر یا بلیک میلنگ کو خاطر میں نہ لائے اور اللہ کے حضور جھک کر پوری نیک نیتی،محنت و لگن اور جذبہ فرض شناسی کے تحت اپنے سات نکاتی پلان پر عملدرآمد میں کامیاب ہوگئے تو فیصل آباد پولیس ایک مثالی ادارہ کے طور پر سامنے آسکے گا۔

٭٭٭

7نکاتی حکمت ِ عملی کی تکمیل چیلنج، ہر صورت کامیاب ہوں گے: ڈاکٹر عابد خاں