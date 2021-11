حسن علی بھی بنگلہ دیش میں موجود شائقین کرکٹ کیلئے پیغام جاری کیے بنا نہ رہ سکے

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی نے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے بعد بنگلہ دیش میں موجود فینز کے لیے پیغام جاری کردیا اور سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر حسن علی نے بنگلادیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کی ویننگ سیلفی شیئر کی اور لکھا کہ ’الحمداللّہ ہم نے 3-0 سے سیریز جیت لی، تمام لڑکوں کی جانب سے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا گیا، انشاءاللّہ! ہم آگے بھی شاندار پرفارم کریں گے۔‘

اُنہوں نے پاکستان شائقین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ’آپ سب کا شکریہ اس تعاون کے لیے، جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، بنگلادیش میں موجود مداحوں کا ان کی خوشی، محبت اور احترام کے لیے خصوصی شکریہ۔‘

Great work by all the boys for making it a 3-0 Alhamdulillah! Onwards and upwards InshaAllah ???????? Thank you everyone for the support we always need. Special thanks to fans here in Bangladesh for their cheers, love and respect ???????? #PakistanZindabad ???????? pic.twitter.com/Zr1191jO9d