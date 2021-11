بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ایوارڈ ملنے پر فواد چوہدری بھی بول پڑے، دلچسپ تبصرہ

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر اطلاعات برائے نشریات فواد چوہدری نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کو بھارتی حکومت کی جانب سے ’ویر چکرا‘ ایوارڈ ملنے پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔

فواد چوہدری نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی ایوانِ صدر کی وہ ویڈیو شیئر کی جس میں ابھینندن ورتھمان ’ویر چکرا‘ ایوارڈ سے نوازا جارہا ہے۔ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ ’ابھینندن سوچ رہا ہوگا کہ اب، میں نے کیا کردیا، یہ مجھے کہاں لیکر جارہے ہیں، ابھینندن کو ایوارڈ دے کر بھارتی ایوان صدر میں کامیڈی فلم کی شوٹنگ کا سین فلمایا گیا۔‘

Abhi Nandan in his mind “Mujhe kidher le ja rahay ho mein ne kia kia”… Comedy movie shooting scene filmed in Indian President House #abhinandan https://t.co/YFO5Tr9qeI