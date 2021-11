شاہنواز دھانی کا خواب پورا ہو گیا 

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری میچ میں ڈیبیو کرنے والے شاہنواز دھانی پاکستان کے طرف سے کھیلنے پر خوش ہیں۔پاکستان کے فاسٹ باولر شاہنواز دھانی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں اپنے پہلے انٹر نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچ کی پہلی وکٹ کی تصویر شیئر کی ہے۔ دھانی کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں انہوں نے ڈیبیو وکٹ کو خواب قرار دیا ہے۔

Alhamdulillah! for everything.

1. Series Victory for Pakistan ????????

2. My Ist international match ????.

3. Dream debut wicket❤️

4. Stadium to love (Sher-e-bangla ).????

5. love from Bangladeshi Fans????

And thank you all my Pakistani people for love and support. ????????❤️???????????? pic.twitter.com/RKBYWykU0b