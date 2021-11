استنبول سے واپس جانے والے یورپی سیاحوں کی بس کو حادثہ، 46 افراد زندہ جل گئے

صوفیہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) یورپی ملک بلغاریہ میں بس حادثے میں 12 بچوں سمیت 46 افراد جھلس کر ہلاک ہوگئے۔

بی بی سی کے مطابق بس کو حادثہ مغربی بلغاریہ میں پیش آیا۔ یہ بس شمالی مقدونیہ میں رجسٹرڈ تھی اور اس میں سوار تمام افراد سیاح تھے جو ترکی کے شہر استنبول سے واپس آ رہے تھے۔ مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے دارالحکومت صوفیہ کے قریب جنوب مغربی موٹروے پر بس کو حادثہ پیش آیا اور اس نے فوراً آگ پکڑ لی۔ آتشزدگی کے بعد صرف سات افراد ہی زخمی حالت میں بس سے نکلنے میں کامیاب ہوپائے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

بلغاریہ کے وزیر داخلہ بوئیکو رشکوف نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور بتایا کہ جو افراد زندہ بچے ہیں ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ حادثے کی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی ہے ۔

Bulgaria: Emergency workers on scene after burning bus crash kills 46 in Bulgaria:Images from the scene of a crash where forty-six people, including a dozen minors, were killed after their tourist bus caught fire on a Bulgarian highway in what is Europe's deadliest road accident pic.twitter.com/H6uNAGOcCN