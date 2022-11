پاک فوج نے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سمری وزارت دفاع کو بھیجنے کی تصدیق کردی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کے حوالے سے سمری بھجوانے کی تصدیق کردی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کیلئے سمری وزارت دفاع کو بھجوادی ہے ۔ سمری میں چھ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز کے نام دیے گئے ہیں۔

GHQ has forwarded the summary for Selection of CJCSC and COAS, containing names of 6 senior most Lt Gens to MoD.