جی ایچ کیو سے ملنے والی سمری وزیر اعظم آفس پہنچا دی گئی، صحافی کا دعوی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی وسیم عباسی نے دعوی کیا ہے کہ جی ایچ کیو سے موصول ہونے والی سمری وزیر اعظم آفس پہنچا دی گئی ہے.

انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعوی کیا کہ وزارت دفاع نے سمری وزیر اعظم آفس میں پہنچادی ہے اور اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کی یہ سمری وزیر اعظم آفس میں ہی موجود ہے. انہوں نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اب تو وہ سمری کی تصدیق کردیں.

خیال رہے کہ آئی ایس پی آر نے رات گئے اعلان کیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیلئے سمری وزارت دفاع کو بھجوادی گئی ہے. اس سمری میں چھ لیفٹیننٹ جنرلز کے نام بھجوائے گئے ہیں.

From the Minsitry of Defence, the summary has been dispatched to PM office just now.. it’s now at PM office ..