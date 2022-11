کچھ یادیں، کچھ باتیں کچھ یادیں، کچھ باتیں

وزیراعظم مردم شناس، صاحب علم اور صاحب بصیرت ہونا چاہئے کسی کا تقرر کرنے سے پہلے اس کا خاندانی پس منظر شہرت، اہلیت پچھلی کار کردگی دیکھے وہ کسی غیر مقبول گروہ سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اگر پہلے ہی کسی ملازمت میں ہو تو اس کی گزشتہ سالوں کی رپورٹس دیکھے اس کے ہم عصر سینئر اور جونیئر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور خوشامدی اور سفارشی کو کبھی قبول نہ کرے یہ دونوں دھوکا دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان تمام جنرلز کا وسیع مطالعہ ہو جنہوں نے اسلام کی سرحدیں یورپ، افریقہ اور روس کی ان تمام ریاستوں تک پھیلائیں جن میں سے آج کل چند آزاد ہیں۔ ملکی امور، تاریخ، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل افیرز اور آئین پاکستان پر عبور حاصل ہو پچھلے پندرہ سو برس میں مسلمانوں کو دوش دینے والے عظیم رہنما، سکالر، فلاسفر جید علماء دین، دانشور حضرات کے علاوہ زمانہ قدیم کے عظیم فلاسفر اور ”ہندوستان کے چانکیہ“ اور اٹلی کے میکاؤلی کی انتہائی گہری اور سفید باتوں کو سمجھے اس کے وزیر اور اس کی پارٹی کے لوگ اس کے عوام کے لئے سفیرہوں وہ باقاعدگی سے لوگوں کے ٹیلیفون سنیں انہوں نے اپنے کان غرور اور نااہلی کی وجہ سے بند کئے ہوئے ہیں اور اپنے ٹیلیفون پر انتہائی روکھے نوجوان بٹھا رکھے ہیں۔ ان باتوں پر عمل کر کے ترکیہ کے صدر جناب طیب اردگان نے تمام مسلمان لیڈروں میں اپنا مقام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مدد گار ہو (آمین ثم آمین)

اگر جون آف آرک، بیجاپور اور گولکنڈہ کی ملکہ چاند بی بی کی سلطانہ رضیہ سلطان، آئرلینڈ کی ملکہ میری آف سکاٹ، جھانسی کی رانی محترمہ لکشمی بائی، تلوار لے کر گھوڑے پر باہر نکل سکتی اور جان دے سکتی ہیں تو وزیراعظم کو مرد ہو کر مضبوط چٹان بن کر ایک Soverign prime minister ہونا چاہیے نہ پاکستان میں کسی سے ڈرے، نہ بیرونی سپر پاور سے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔سیاسی پارٹی کو چندہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، محترم خواجہ ناظم الدین نے اپنا آبائی بنگلہ بیچ کر قائداعظم کے علم کے بغیر سب رقم آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کرا دی اسی لئے قائداعظم کے بعد جناب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے۔ وہ اقتدار کے بھوکے نہیں تھے ان کے ہوتے ہوئے وزیراعظم آزادانہ طور پر بطور A soverign prime minister قوم کی خدمت کرتے رہے اور خود 1935ء کے Indian Act پر قائداعظم کی طرح عمل نہیں کیا جو گورنر جنرل کو ایک Absolute head of state بناتا ہے۔ہم نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ایک کو 16 اکتوبر 1951ء میں عالم ارواح میں پہنچا دیا اور دوسرے کوبرطرف کر دیا۔

جناب میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری کا Joint venture ترکی کی محترمہ تانسو چلر اور مسعود یلماز کے Joint Venture کی طرح ملک کی بہتری کے لئے ہے اگر جناب لیاقت علی خاں اور جناب حسین شہید سہروردی کا بھی Joint Venture ہوتا تو آج تاریخ کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑا روشن ہوتا، افسوس صد افسوس انگریزوں کے تربیت یافتہ ”سید جعفر علی مرزا کے پڑپوتے نے دونوں عظیم لیڈرز کو کبھی اکٹھا نہ ہونے دیا“۔انہوں نے 14 اکتوبر 1951ء کو نواب ممتاز محمد خاں دولتانہ کو بتایا کہ ان کی جناب سہروردی سے Understanding ہو گئی ہے وہ جلد ان کی کابینہ میں شامل ہوں گے لیکن دو دن بعد 16اکتوبر 1951ء شام پونے 4 بجے بروز منگل وہ عالم اروح میں پہنچ گئے، سوویت یونین نے آخر کار وزیراعظم کو 8 نومبر 1951ء روس آنے کی دعوت دی۔یہ بات پاکستان کے عظیم سفارت کار شعیب قریشی اور ڈاکٹر سمیع اللہ قریشی کو معلوم تھی۔

1934ء میں جناب اور بیگم لیاقت علی خان لندن جا کر ناراض اور شکستہ دل قائداعظم کو واپس لائے اور کہا آپ ہمیں لیڈ کریں۔ ہم نے کیا کِیا۔ بقول عظیم دانشور، ایم کے کے عزیز کی کتاب Murder of histery in pakistan اس عظیم وزیراعظم کا پاکستان سے نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ ان کو شہید ملت تو کہہ دیا، کیا ان کا نام پاکستان کی آرمڈ فورسز کی شہیدوں کی لسٹ میں کسی نے شامل کیا وہ وزیراعظم کے علاوہ وزیر دفاع بھی تھے؟ جناب خواجہ ناظم الدین اور محترم حسین شہید سہروردی اپنے اعلیٰ خاندانی پس منظرکی وجہ سے متحدہ بنگال کے چیف منسٹر رہے ہیں وہ ہندو مسلم کرسچن، جین(Jain) اور بدھ Buddhists سب میں پاپولر تھے۔ میاں صاحب کے فالورز اور پنج پیارے (Five Beloved ones) سب Self-centred ہیں وہ میاں صاحب کو مشورہ دینے کی جرأت بھی نہیں کرتے جبکہ زرداری صاحب اپنے فالورز کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں ان سب سے مشورہ کرتے ہیں یہی دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں کے فالورز زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی سے بھی فون پر بات نہیں کرتے، نہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کی یہ خامیاں تو ان کے لیڈر ہی دور کر سکتے ہیں۔

دونوں پارٹیوں میں غیر سنجیدہ اور کم فہم ممبر ہیں ورنہ اس Joint ventre کی گورنمنٹ کے پاس بہترین موقع ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو (جن کاJudical Murder ہوا) اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو پارلیمینٹ کی اکثریت سے الزامات سے بری کر چکے ہوتے۔ترکی کی پارلیمینٹ نے 17ستمبر 1961ء کو وزیر خارجہ، وزیر خزانہ کے ساتھ مایہ ناز وزیراعظم جناب عدنان میندریس کی وفات کے30سال بعد پارلیمینٹ سے انہیں بری کرا لیا۔

غیر سیاسی حضرات کو سینیٹر بنانے کا تجربہ بھی ناکام ہوا، بلوچستان والے دوسری پارٹی میں چلے گئے۔وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا،مسٹر ہارون اختر اور شاہد خاقان صاحب کی ہمشیرہ کی نشستیں ضائع ہو گئیں۔ زرداری صاحب نے بچوں کے کہنے پر مسٹر رضا ربانی کو دوبارہ سینیٹر بنا دیا ان کی خدمات کو سراہا۔ایک صاحب جو آپ کی جلاوطنی میں مسلم لیگ کے چیئرمین کی خدمات دیتے رہے۔ان کو مگر نظرانداز کر دیا گیا۔ کاش کوئی اس طرف بھی توجہ کرے۔