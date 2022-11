ترکیہ میں 6.1 شدت کا زلزلہ، متعدد افراد زخمی

استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن )ترکیہ میں 6.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے ، زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں 22افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو ئی ہیں۔

نجی ٹی وی "ہم نیوز "نے اے ایف پی کے حوالے سے بتایا کہ زلزلہ کا مرکز صوبے ڈوزے کے ضلع گولیا تھا، تاہم زلزلے کے جھٹکے دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے،زلزلے کا مرکز استنبول سے 170 کلومیٹر دور اور زمین میں 10کلو میٹر نیچے گہرائی میں تھا۔

Early morning, Nov. 23 local time, a magnitude 6.1 earthquake occurred 16 km (10 mi) west of Düzce, Turkey. This event is currently at PAGER level orange, indicating significant damage is likely & the disaster is potentially widespread. Our thoughts are with the people of Düzce. https://t.co/0fRUHHnnaS pic.twitter.com/CG2DuWfOfK