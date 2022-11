شاداب کی شادی سے متعلق بابر اعظم نے کیا کہا تھا؟ حسن علی نے دلچسپ انکشاف کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور فاسٹ بولر حسن علی کی گفتگو میں محو ایک تصویر سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس پر حسن علی نے وضاحت پیش کی ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق یہ تصویر ڈومیسٹک کرکٹ میچ کے دوران گراؤنڈ میں لی گئی جہاں بابر اعظم اور حسن علی کی ملاقات ہوئی اور دونوں ہی گہری گفتگو کرتے نظر آئے۔ ایک مداح نے یہ تصویر شیئر کی اور سوال کیا کہ 'برائے مہربانی مجھے بھی بتائیں آپ دونوں ایسی کیا باتیں کررہے ہیں جو بابر کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے؟'

Basically we talking about Shadab’s wedding babar saying vo ni honi ???? @76Shadabkhan https://t.co/LLejsLkBFq