فواد چوہدری نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ زمینی حقائق تبدیل ہوچکے ہیں، خود مختاری اب عوام کی ہے۔

اپنے ایک بیان میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کی 66 فیصد آبادی 28 سال سے کم عمر ہے، ملک میں مڈل کلاس میں اضافے اور انٹرنیٹ تک فراہمی نے زمینی حقائق کو تبدیل کردیا ہے، بند دروازے کے اصول بے کار ہو گئے ہیں ، کورس کی اصلاح ہی آگے کا راستہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار اہم ہے لیکن خودمختاری عوام کی ہے۔

Establishment need to realise 66% of Pak population is under 28,growing middle class n internet access has changed the ground rules,close door rules have become redundant course correction is the way forward, Establishment role is important but Sovereignty belongs to the people