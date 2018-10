بلدیہ کوٹ ادو، چیئر مین وائس چیئر مین آمنے سامنے ’’ایک دوسرے پر گولہ باری بلدیہ کوٹ ادو، چیئر مین وائس چیئر مین آمنے سامنے ’’ایک دوسرے پر گولہ باری

کوٹ ادو(تحصیل رپورٹر)چےئرمین میونسپل کمیٹی ملک شاہد حسین برار وائس چےئرمین شاہد خان گورمانی کے مابین تنازعہ،میونسپل کمیٹی کے چیف افیسر نے میونسپل کمیٹی کے 1ملازم کو معطل کر(بقیہ نمبر36صفحہ12پر )

دیا گیا،مزید 2کی معطلی کی سفارش،معطل ہونے والے ملازمین میں کلرک غلام مجتبیٰ شامل، کمپیوٹر آپریٹر یونس شاہ اور اسسٹنٹ اکاوئٹنٹ یوسف جمال کی معطلی کیلئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو لیٹر لکھ دیا گیا، سیکرٹری بلدیات، کمشنر ڈی جی خان اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کو رپورٹ بھی بھیج دی گئی،اس بارے تفصیل کے مطابق چیف آفیسر ندیم باری نے ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر میونسپل کمیٹی کے کلرک غلام مجتبیٰ کو معطل کردیا ہے جبکہ 2ملازمین کمپیوٹر آپریٹر یونس شاہ اور اسسٹنٹ اکاوئٹنٹ یوسف جمال کی معطلی کیلئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو لیٹر لکھ دیا گیا، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کو لکھے گئے مراسلہ نمبر2829-32 (Gen )/CO /MCkمورخہ20اکتوبر2018 کئے جانے محکمانہ کاروائی کہ مسٹر محمد یونس کمپیوٹر آپریٹر میونسپل کمیٹی کوٹ ادو اور اسسٹنٹ کاؤنٹنٹ یوسف جمال کو متعدد بار زبانی وتحریری مراسلہ نمبر2138-41 (Gen )/CO /MCkمورخہ16اگست2018 کو ہدایت کی گئی کہ آپ ملازمت کی تنخواہ پنشن بروقت تیار کرائیں مگر مذکورہ نے ہدایات پر عمل کرنے سے قاصر رہے جس کی وجہ سے زیردستخطی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مذکورہ اہلکار کو ہدایت پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں با حوالہ نمبر2178-82 (Gen )/CO /MCkمورخہ18اگست2018 کے تحت معطل بھی کیا گیا،آمدہ ہدایات بحوالہ مراسلہ نمبرDG(I&M)enq(115)MC مورخہ 8 اکتوبر 2018 اذا ن موصولہ جناب قاضی عبد قیوم صاحب ڈائریکٹر ایڈمن ڈائریکٹوریٹ جنرل آئی اینڈ ایم لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ لاہور نے بسلسلہ انکوئری مورخہ 11 اکتوبر 2018 کومعہر کارڈ زیردستخطی کوطلب فرمایا معاملہ بارے اہلکار مذکورہ کو ہدایت کی گئی کہ ماہ اگست وماہ ستمبر ستمبر 2018 میں کی گئی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کی تفصیل مع بینک سٹیٹمنٹ زیردستخطی کو پیش کریں تاکہ وہ وہ معہ ریکارڈ انکوائری میں پیش ہو سکیں،مگر اس نے ریکارڈ پیش نہ کیا اورریکا رڈ فراہم نہ کیا جو کہ ڈیوٹی سے عدم دلچسپی کا منہ بولتاثبوت ہے اس ضمن میں آپ سے استدعا ہے کہ اہلکاروں کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے،واضح رہے کہ چیف افیسر ندیم باری نے تینوں ملازمین کے بارے سیکرٹری بلدیات کمشنر ڈی جی خان اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کو بھی رپورٹ ارسال کر دی ہے۔

گولہ باری

