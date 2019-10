جامعہ زکریا:7رکنی وفد انڈونیشیا سے ٹریننگ ورکشاپ مکمل کرکے وطن واپس جامعہ زکریا:7رکنی وفد انڈونیشیا سے ٹریننگ ورکشاپ مکمل کرکے وطن واپس

ملتان (سٹاف رپورٹر)فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا 7رکنی وفد ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر کی سربراہی میں 8 روزہ ٹریننگ(بقیہ نمبر35صفحہ7پر)

ورکشاپ مکمل کر کے وطن واپس پہنچا۔انڈونیشیا کے شہر بالی (Bali) میں یونیورسٹی آف ٹینیسی امریکہ کی مالی اور تکنیکی معاونت سے ایک بین الاقوامی سطح کی ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ 7 رکنی وفد میں ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر کے ساتھ مختلف ڈیپارٹمنٹس کے 6 فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس ٹریننگ ورکشاپ کو 9 ماڈیولز میں تقسیم کیا گیاتھااور ہر ماڈیول کی ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی آف ٹینیسی کے ماہرین بطور ریسورس پرسن منتخب تھے۔ ان ماہرین میں ’سینٹر آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی اینڈ پری پیرڈنس‘ (The Center for Agriculture and Food Security and Preparednessکی ڈائریکٹر ڈاکٹر شیرون تھامپسن(Dr Sharon Thompson) اوران کی ٹیم جس میں ڈاکٹر رے برڈن (Dr Ray Burden)، ڈاکٹر ہائیڈی کیسن برگ(Dr Heidi Kassenborg)، ڈاکٹر ایگری کولا اوڈوئے (Dr Agricola Odoi) اور شیری پَف(Sherry Pugh) شامل تھے۔اس ٹریننگ ورکشاپ کا مقصد شرکاء کو خطرناک جرثوموں سے پھیلنے والے وبائی امراض سے نمٹنے اور ان کے انسداد اور روک تھام سے متعلق جدید علوم کی آگاہی تھا۔نیز ون ہیلتھ لائحہ عمل کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بیماریوں کی تشخیص، بیماری پھیل جانے کے ردًِ عمل اوران امراض سے بچاؤ سے متعلق ضروری اور منفرد علوم بھی اس ٹریننگ کا حصہ تھے۔مزید براں اس ٹریننگ میں حیاتاتی ہتھیار اور اس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقہ جات سے نمونہ جات کے حصول کیلئے خاص تکنیکی تربیت کے ساتھ ضروری تحریری مشقیں بھی ترتیب دی گئیں تھیں۔ اس ورکشاپ میں ہرتربیتی ماڈیول پرخاص توجہ دی گئی اور ہر ماڈیول پر عملی بنیادوں پرشرکاء سے ترجیحی مشقیں کروائی گئیں۔ٹریننگ ورکشاپ کے آٹھویں دن اختتامی تقریب کا آغاز کیا گیا۔اس موقع پر تمام شرکاء میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے۔مزید براں اس موقع پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی طرف سے ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر نے سینٹر آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی اینڈ پری پیرڈنس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر شیرون تھامپسن کویادگاری سووینئیر(Souvenir) پیش کیا اور ساتھ ساتھ معاون و مددگار تمام ریسورس پرسنز کی کاوش کو سراہااور مستقبل میں ایسی باہمی ٹریننگ ورکشاپس کا اعادہ کیاہے۔

مزید : ملتان صفحہ آخر