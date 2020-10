انفینکس،بینک الفلاح کادلچسپ آفرز کیلئے اشتراک انفینکس،بینک الفلاح کادلچسپ آفرز کیلئے اشتراک

لاہور (پ ر)پاکستان کے صف اول کے اسمارٹ فون برانڈInfinix نے انسٹالمنٹ اور ڈسکاؤنٹ کی خصوصی آفرز فراہم کرنے کیلئے بینک الفلاح کے ساتھ پارٹنر شپ کرلی۔ بینک الفلاح نے ایک موبائل ویک کی مہم کا آغاز کیا ہے جو 31اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اس میں Infinix کی جدید ترین ڈیوائسز جیسے Zero 8 اورZero 8i خصوصی ڈسکاؤنٹ اور انسٹالمنٹ پلان کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔Infinix نے حال ہی میں Zero 8 کا اجراء کیا ہے جو اس کی فلیگ شپ سیریز کا حصہ ہے اور جدید ترین خصوصیات اور دنیا کے پہلے 48 MP ڈوئل سیلفی کیمرہ کی بناء پر بے حد مقبول ہورہا ہے۔برانڈ کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اسمارٹ فون بینک الفلاح موبائل ویک کے دوران خصوصی ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے اور صارفین 0 % مارک اپ ریٹ پر الفا مال سے انسٹالمنٹس پر Infinix فون خرید کر انجوائے کرسکتے ہیں۔Infinix"نے ہمیشہ اپنے برانڈ کو صارفین کی ضروریات کے مطابق پیش کیا ہے۔اور یہ خوبصورت آفرز بھی صارفین کیلئے خاص ہیں جو ہم پر اور ہماری ڈیوائسز پر اعتماد کرتے ہیں۔

ہمیں بینک الفلاح کے ساتھ اس نئی پارٹنر شپ پر بے حد خوشی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے صارفین کی بہتر سے بہتر خدمات کیلئے آئندہ بھی ایسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے" ان خیالات کااظہار Infinix پاکستان کے CEOجناب جو ہو(Joe Hu)نے کیا۔Infinix اپنے صارفین کیلئے اعلیٰ معیار کی بجٹ فرینڈلی قیمت میں پیش کرنے کیلئے پرعزم ہے اور اس بناء پر اسمارٹ فون انڈسٹری میں سرفہرست ہے۔ بے مثال ٹیکنالوجی اور فیشن ایبل ڈیزائن والی دلکش موبائل ڈیوائسزتیار کرنے کے عزم کے ساتھ Infinix عالمی سطح پر ایک باوقار طرز زندگی فراہم کرتا ہے جو تمام لائف اسٹائلز کیلئے موزوں ترین ہیں۔ Infinix موبائل 2013میں خصوصی طور پرنوجوان نسل کیلئے متعارف کروایا گیا جو آن لائن دستیاب ہونے والا سب سے پہلا اسمارٹ فون برانڈ ہے۔ "THE FUTURE IS NOW" کے مرکزی خیال پر مبنی Infinix کا مقصد صارفین کوعام لوگوں سے ہٹ کر منفرد دکھائی دینے کا موقع دینا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ وہ حقیقت میں دوسروں سے جدا ہیں۔Infinixکا عزم صارفین کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز، بولڈ اور اسٹائلش ڈیزائنز کی فراہمی ہے جوان کو جدید طرز زندگی سے ہم آہنگ رکھے۔ Infinix کے پورٹ فولیو میں پانچ پروڈکٹ لائنز ZERO، NOTE،HOT ، S اور اسمارٹ شامل ہیں جو صارفین کو متنوع ٹیکنالوجیزاپنانے اور باوقار طرز زندگی اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ Infinix دنیا کے 30سے زیادہ ممالک میں موجود ہے جن میں افریقہ، لاطینی امریکہ،مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔