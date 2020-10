کراچی واقعے کی انکوائری رپورٹ کو چھپایا گیا تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے : مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ کراچی واقعے کی انکوائری کے لئے اگر بلایا گیا تو ضرور جاؤں گی ، کراچی واقعے کی انکوائری رپورٹ جب مکمل ہو تو اسے پبلک کیا جائے اگر اسے چھپایا گیا تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔

بلوچ طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہناتھاکہ جمہوریت میں نوٹس حکومت کو عدلیہ کو لینا چاہیے کسی اور کو نہیں لینا چاہئیے، وزیر اعلی سندھ نے جو تفصیلات مجھے بتائیں وہ بہت حیران کن تھیں کہ کیسے اس ملک میں آپریٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات انکوائری رپورٹ میں سامنے آئیں گی، حکومت جس طرح بوکھلا گئی ہے مجھے لگتا ہے یہ جنوری سے بھی بہت پہلے چلی جائے گی۔

ان کا مزید کہنا تھاکہ کراچی میں جو کچھ ہوا اس سے واضح ہو گیا کہ ملک میں کس کی حکومت ہے ، عمران خان تو ڈمی ہے، نواز شریف کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ ریاست سے بالا ریاست کام کر رہی ہے, طلباء پاکستان کا مستقبل ہیں، لیکن ڈی جی خان، راجن پور، فاٹا اور بلوچستان کے بچے سڑکوں پر رل رہے ہیں، ان کی 600 سیٹیں واپس لے لی گئی ہیں, یہ کہتے ہیں پنجاب بڑا بھائی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ بلوچستان بڑا بھائی ہے۔

Maryam Nawaz is at Charing Cross Mall road with students from Balochistan and FATA. pic.twitter.com/0N05H5FIoE