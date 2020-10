مریم نواز نمائندہ جیونیوز کا سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل، وضاحت بھی آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ان دنوں نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کا ایک سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر گردش کررہا ہے جو سپریم کورٹ کی خبر کے نشر ہونے کے دوران لیا گیا جس پر لکھا واضح دیکھا جاسکتاہے کہ " مریم نواز، نمائندہ جیو نیوز"۔

یہ تصویر سوشل میڈیا پر ایسے پیش کی جارہی ہے جیسے غلطی سے مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز کا نام لکھ دیا گیا اور طنزاً اس تصویر کو شیئر کیا جارہاہے ۔ یہ تصویر سامنے آنے پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی ہنسناشروع کردیا اور ایموجیز شیئرکرتے رہے لیکن اپنا موقف دینےسے گریز کیا۔

اس پر مریم نواز خان کا موقف بھی آیا اور انہوں نے لکھا کہ "سمجھائو تو ان کو "

لیکن بعد میں تحقیقاتی صحافی زاہد گشکوری نے بتایا کہ مریم نواز خان اسلام آباد میں جیونیوز کے لیے ہماری ایک ذہین ساتھی رپورٹر ہیں، لہٰذا لوگ ان کیلئے اس چیلنجنگ شعبے میں نیک خواہشات کا اظہار کریں۔

@maryamnawazkhan is brilliant colleague-reporter with us here @geonews_urdu in Islamabad. So, folks wish her good luck in this challenging profession. https://t.co/BulZCDQl11