نوازشریف کی حوالگی کے لیے برطانیہ کو لکھے گئے خط میں بڑی خامی سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)حکومت پاکستان نے برطانیہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ کردیا اور اس حوالے سے رواں ماہ کے شروع میں برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل کو ایک خط لکھا تھا، خط میں کہاگیاہے کہ برطانو ی وزیر داخلہ کا فرض ہے کہ وہ کرپشن کیس میں سزایافتہ مجرم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک بدر کریں تاکہ وہ بدعنوانی کے الزام میں اپنی قید کی سزا بھگت سکیں‘خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں لیکن اب اس خط میں بڑی خامی سامنے آگئی ہے ۔

سماجی کارکن، کالم نگار، اداکارہ اور مصنفہ شمع جونیجو نے لکھا کہ " حکومت پاکستان نے نواز شریف کو "ڈی پورٹ" کرانے کیلئے برطانیہ کو خط لکھا جس میں دو بڑی غلطیاں ہیں، ایک یہ کہ لفظ ڈی پورٹیشن اور ریموول کی تعریف میں فرق ہے ، آپ کسی کی بھی ریموول کی درخواست کرسکتے ہیں لیکن ڈی پورٹیشن ان غیرملکی مجرموں کی ہوتی ہے جنہوں نے برطانیہ میں سنجیدہ نوعیت کا جرم کیا ہو"

Thread: Pakistan Government's letter to UK to "DEPORT" Nawaz Sharif has two major flaws. 1- There is a distinction between the terms "DEPORTATION" and "REMOVAL". You can request anyone's removal but deportation is for "foreign Criminal" who commit a "SERIOUS" crime within the UK. — Shama Junejo (@ShamaJunejo) October 22, 2020

انہوں نے مزید بتایا کہ نوازشریف کو برطانیہ میں کبھی بھی ایک سال کی جیل نہیں ہوئی ، اس کے باعث ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ برطانوی امیگریشن قوانین کے مطابق لازمی ڈیپورٹیشن کے حقدار نہیں ہیں ۔

2- Nawaz Sharif has never served a ONE YEAR PRISON SENTENCE within the UK. Therefore, he simply DOES NOT QUALIFY for a MANDATORY DEPORTATION under UK immigration Laws. — Shama Junejo (@ShamaJunejo) October 22, 2020

ان کا مزید کہناتھاکہ اگر برطانیہ نوازشریف کو ریموو کرنا بھی چاہے تو اس خط کو بھیج کر ممکنہ ریموول مزید مشکل بنادی گئی ہے ، عمران خان کو فعال وکلاء کی ضرورت ہے ۔

3- Even if the UK wanted to remove Nawaz Sharif, by sending this letter, they have made any potential 'removal' MORE DIFFICULT! They are making it obvious that he will persecution in Pakistan primarily based on his political opinion (Imran Khan clearly needs clever lawyers) — Shama Junejo (@ShamaJunejo) October 22, 2020