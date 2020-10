پاکستان نے فیٹف ایکشن پلان پر نمایاں پیشرفت دکھائی:حماد اظہر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیرحماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر نمایاں پیشرفت دکھائی ہے۔ پاکستان کو 27میں سے 21پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایف اے ٹی ایف کے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے پر وفاقی وزیر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر نمایاں پیشرفت دکھائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 27سے 21پوائنٹس پر پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے۔پاکستان کا 6پوائنٹس پر کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ انہوںنے کہا کہ ایک سال میں ہم نے 5سال سے 21پوائنٹس تک کام کیا۔

خیال رہے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فور س نے پاکستان کی کارکردگی کو بہتر قرار دیتے ہوئے گرے لسٹ میں برقرار رکھا ۔ فیٹف نے کہا کہ پاکستان کی کارکردگی بہتررہی اورکافی پوائنٹس پر عملدرآمد کیا ہے۔پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنا ناانصافی ہوگی۔

Instead of current Action Plan, discussions remained focused on how Pak can be facilitated for our upcoming 2nd evaluation (MER), due mid next year.

I congratulate our Federal and Provincial Teams who have worked day and night even during the pandemic to ensure this turn around.