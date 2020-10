کون کون سے ملک ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکل گئے لیکن پاکستان رہ گیا؟ جان کر پاکستانیوں کو بے حد دکھ ہوگا کون کون سے ملک ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکل گئے لیکن پاکستان رہ گیا؟ جان کر ...

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے تاہم آئس لینڈ اور منگولیا کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے۔

برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو ٹیرر فنانسنگ کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے بہت سے اقدامات کی تعریف کی ہے، پاکستان نے 27 میں سے 21 ایکشن آئٹمز پر عملدرآمد کیا ہے۔

ایف اے ٹی ایف کے اعلامیے میں کہا گیا ہے ’ چونکہ ایکشن پلان کی تمام ڈیڈلائنز ختم ہوچکی ہیں، ایف اے ٹی ایف پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ فروری 2021 تک ایکشن پلان پر پوری طرح عملدرآمد کرے۔‘

روئٹرز کے پاکستان میں بیورو چیف جبران پیش امام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جن 6 آئٹمز پر عملدرآمد نہیں کیا وہ انتہائی ضروری ہیں اور ان پر عملدرآمد کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے آئس لینڈ اور منگولیا کو نکال دیا گیا ہے۔

Iceland and Mongolia have been remvoed from the FATF "Grey List" — Gibran Peshimam (@gibranp) October 23, 2020

"As all action plan deadlines have expired, the FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its full action plan by February 2021" - FATF — Gibran Peshimam (@gibranp) October 23, 2020