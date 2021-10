ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، فواد چوہدری بھی پرجوش ، ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹاکر کل ہونے جانے جارہاہے جو کہ شام سات بجے شروع ہو گا ، اس میچ کیلئے پاکستانی شائقین کرکٹ کی تیاریاں عروج پر ہیں اور جوش و جذبہ دیدنی ہے ، شہری اپنے محلوں میں سکرینز لگا کر میچ دیکھنے کی تیاریوں میں بھی مصروف دکھائی دے رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کل کے میچ کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کر رہاہے ، یہاں تک کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پاک بھارت میچ دیکھنے کیلئے دو چھٹیاں بھی لیں اور متحدہ عرب امارات پہنچ گئے لیکن ملک میں احتجاجی مظاہروں کی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے انہیں وطن واپس بلا لیا ۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعت فواد چوہدری بھی میچ کو لے کر بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے تو ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ۔فواد چوہدری کا کہناتھا کہ ”پاکستان بمقابلہ بھارت ، جذبے عروج پر ہیں ، گیم آن ہے ، پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہو گا۔“

#PakVsInd Spirits are high game on hai Pak is all set to win Inshallah