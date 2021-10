وزیراعلی بلوچستان  کے استعفے کی افواہیں، جام کمال کا ردعمل بھی سامنے آگیا

کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلی بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں نے استعفی نہیں دیا ہے ،ایسی افواہیں نہ پھیلائیں جائیں۔مختلف نجی ٹی وی چینلز نے خبر دی تھی کہ وزیراعلی بلوچستان نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو جمع کروادیا ہے۔

I have not resigned and such rumors may not spread.