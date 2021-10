خنجراب نیشنل پارک میں برفانی چیتے کے بچوں کی فوٹیج سامنے آگئی

خنجراب(ڈیلی پاکستان آن لائن) برفانی چیتے کے عالمی دن پر ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ (ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان) کی جانب سے برفانی چیتے کے بچوں کی فوٹیج جاری کی گئی ہے۔

ویڈیو میں خنجراب نیشنل پارک کے محفوظ مقام دیہنالہ میں برفانی چیتے کے 2 بچوں کی موجودگی کے نایاب مناظر دکھائے گئے ہیں۔یہ نایاب مناظر وائلڈ لائف کے مقامی فوٹوگرافر امتیاز احمد نے اپنے کیمرے سے ریکارڈ کئے جو برفانی چیتے کے ان بچوں کو ان کی پیدائش سے دیکھتے آرہے ہیں۔ قراقرم کی حدود میں مقامی افراد نے برفانی چیتوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق معلومات بھی دی ہیں۔پاکستان میں برفانی چیتے کے رہائشی مقامات 80 ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے پر پائےجاتے ہیں۔ برفانی چیتوں کی موجودگی اونچائی پر موجود ان کی رہائشگاہوں کی بہترین ماحول کی نشاندہی کرتی ہے۔فوٹوگرافر امتیاز احمد کے مطابق برفانی چیتے کے ان بچوں کی عمریں اب 6ماہ سے زائد ہوگئیں ہیں۔

It’s World Snow Leopard Day!

We hope you enjoy this unique footage of two snow leopard cubs found thriving in Dhee Nala, in the buffer zone of Khunjerab National Park, Gilgit-Baltistan. pic.twitter.com/F7ot15JqT7