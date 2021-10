’ عمران خان نے ٹیم کے لیے کوئی خاص پیغام نہیں دیا تھا ‘ کپتان بابر اعظم نے وزیراعظم کی ٹیم سے ملاقات کی اندرونی کہانی بتا دی 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے وزیراعظم سے ٹیم کی ملاقات کی اندرونی کہانی بتا دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس صحافی نے بابر اعظم کے بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ملے تھے اور انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ کی فتح کے قصے شیئر کیے تھے ، لیکن ہمارے لیے کوئی خاص پیغام نہیں تھا۔کپتان کا کہنا تھا کہ ہر ٹیم کی اپنی طاقت ہوتی ہے ، ہماری بولنگ ہمیشہ غالب رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ جب آپ کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری گیند بازوں پر ہے ، ہمارے گیند باز اچھی حالت میں ہیں۔ انہیں چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ کھیلنے کا تجربہ ہے۔

Babar Azam "We met PM Imran Khan before coming here and he shared anecdotes from the 1992 World Cup triumph, but there was no special message to us" #T20WorldCup #Cricket