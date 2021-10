عادل رشید نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بڑا ریکارڈ بناڈالا

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے سپن باؤلر نے عادل رشید نے ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹیں حاصل کرکے اپنا ریکارڈ بہتر کیا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق عادل دو رنز کے عوض چار وکٹیں عادل رشید کی ٹی 20 کرکٹ میں بہترین باؤلنگ ہے۔عادل رشید نے ویسٹ انڈیز کے کپتان کیرن پولارڈ، آندرے رسل، مکائے اور روی رامپال کی وکٹیں حاصل کیں۔عادل رشید نے 2 اعشاریہ دو اوورز میں دو رنز دیکر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

West Indies all out for 55! ????

Incredible performance from England, as Adil Rashid finishes with figures of 4-2! ????????#T20WorldCup #ENGvWI

???? Sky Sports Cricket & Main Eventpic.twitter.com/hjHDOTm8eA