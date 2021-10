گراﺅنڈ میں پاکستانی تماشائیوں کا لہو گرمانے والے چاچا کرکٹ کو پاک بھارت ٹاکرے کی ٹکٹ نہ مل سکی 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی چاچا کرکٹ کو دبئی میں ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے کی ٹکٹ نہ مل سکی۔

کرکٹ کے عالمی شہرت یافتہ شیدائی صوفی عبدالجلیل عرف چاچا کرکٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ متحدہ عرب امارات میں اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے لیکن مجھے پاک بھارت کرکٹ میچ کا ٹکٹ نہیں مل سکا۔انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے درخواست کی کہ انہیں ٹکٹ فراہم کیا جائے۔

Tried with all my sources in UAE for #PakVsInd match ticket, but no luck yet. I request PCB to arrange this for me. Because my presence will be an honor not only for me but for @TheRealPCB & #Pakistan #PakistanZindabad @TheRealPCBMedia @iramizraja @salnaseer @mansoorrana205 pic.twitter.com/CtnAlpVAN7