دھانی اور دھونی کی تعارفی ملاقات کی ویڈیو سامنے آگئی

۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔۔۔۔۔

MS Dhoni and Shahnawaz Dhani ❤️???????????????? Divided by borders , United by Cricket. #Dhoni #TeamIndia #Pakistan #INDvPAK pic.twitter.com/5M74H52zn5