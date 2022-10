بھارت سے شکست، رمیز راجہ کا پیغام آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں گرین شرٹس کی روایتی حریف بھارت سے شکست پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجہ کا موقف بھی آگیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں رمیز راجہ نے پاک بھارت مقابلے کو ایک کلاسک میچ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ جیتتے ہیں آپ کچھ ہارتے ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کھیل ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہو سکتا ہے۔ رمیز راجہ کے مطابق پاکستان کی ٹیم بلے اور گیند کے ساتھ اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتی تھی۔ انہیں ٹیم کی طرف سے کی گئی کوششوں پر فخر ہے۔

A classic! You win some you lose some and as we all know this game can be cruel and unfair .#TeamPakistan couldn’t have given more with bat and ball. Very proud of the effort!