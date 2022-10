بھارت سے شکست، مریم نواز قومی ٹیم کی حمایت میں سامنے آگئیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کے ہاتھوں قومی کرکٹ ٹیم کی ہار کے بعد مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز گرین شرٹس کے حق میں میدان میں آگئیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہار جانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ کوشش ہی ہوتی ہے جو معنی رکھتی ہے اور ہم نے آج کے میچ میں لڑکوں کی کوشش دیکھی۔

مریم نواز کے مطابق پاک بھارت میچ انتہائی سنسنی خیز تھا اور کہیں بھی جاسکتا تھا، اس لیے ہمیں قومی ٹیم کی سپورٹ کرنی چاہیے اور اگلی فائٹ کیلئے تیار رہنا چاہیے۔

There's no shame in going down while putting up a valiant fight. It's the effort that matters and we saw lots of it today. The match was an absolute cliffhanger and could've gone anywhere. Buck up Boys & gear up for the next fight! ???? ????????????????