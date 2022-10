امپائر کی طرف سے کوہلی کے کہنے پر دی گئی نو بال موضوع بحث بن گئی، پاکستانیوں کی کڑی تنقید

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میچ انتہائی سنسنی خیز رہا جو آخری اوور تک لمحہ بہ لمحہ بدلتا رہا۔ آخری اوور محمد نواز نے کروایا جس میں امپائر نے کمر کی اونچائی سے بلند ہونے کا کہہ کر گیند کو نوبال قرار دے دیا جس نے بھارت کی فتح میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ اگلی ہی درست گیند پر ویرات کوہلی کلین بولڈ ہوگئے لیکن فری ہٹ ہونے کی وجہ سے انہیں آؤٹ نہیں دیا گیا۔

پاکستانی شائقین کرکٹ کی جانب سے آخری اوور میں دی گئی نو بال کو گرین شرٹس کے ساتھ نا انصافی قرار دے دیا گیا ہے۔ بعض صارفین اس کا الزام بھارتی کرکٹ بورڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اثر و رسوخ کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ گیند امپائر نے اس وقت نوبال قرار دی تھی جب ویرات کوہلی نے بھاگتے ہوئے نو بال کا اشارہ کیا تھا۔

اس حوالے سے کرکٹرز کی جانب سے بھی امپائر کے فیصلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستانی خاتون کرکٹر ایمن انور نے اس نو بال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ نو بال اور فری ہٹ کے باوجود کوہلی بولڈ بھی ہوئے اور صرف تین رنز ہی مل سکے۔ یہ ویسا ہی فیصلہ تھا جیسا انگلینڈ کے حق میں ون ڈے ورلڈ کپ میں کیا گیا تھا اور انہیں زیادہ باؤنڈریز کی بنا پر فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔ جنٹلمین گیم کے اصول بعض اوقات سخت ہوتے ہیں۔

No ball free hit bowled three runs lol!! Very much like how england won the world cup over maximum boundaries! Gentleman game rules are harsh sometimes!

نیوزی لینڈ کے کرکٹر جمی نیشم نے اس نو بال کو دیکھتے ہوئے تجویز دی کہ ٹورنامنٹ سے پہلے ہر کھلاڑی کی کمر کی اونچائی کی پیمائش کی جائے ، اس کے بعد ہاک آئی ہمیں بتا دے کہ جو فل ٹاس بال کرائی گئی ہے وہ متعلقہ کھلاڑی کی کمر کی پیدائش سے اوپر تھی یا نیچے۔

Suggestion: Every player gets their waist height measured pre-tournament then Hawkeye just tells us whether a full toss is below or above that mark ????