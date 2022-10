فری ہٹ پر کوہلی بولڈ ہوگئے تو بھاگ کر رنز کیسے لے لیے؟

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کا آخری اوور کئی حوالوں سے متنازعہ بن گیا۔ ایک تو پاکستانی شائقین کرکٹ سمیت سابق کرکٹرز کو اس نو بال پر اعتراض ہے جس پر ویرات کوہلی نے چھکا لگایا اور باؤنڈری ہونے کے بعد کوہلی کے کہنے پر امپائر کی جانب سے اسے نو بال قرار دیا گیا۔ دوسرا اعتراض اسی نو بال کے نتیجے میں ہونے والی فری ہٹ پر لیے گئے تین رنز پر ہے۔

اس فری ہٹ پر ویرات کوہلی کلین بولڈ ہوگئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھاگ کر تین رنز لے لیے۔ کرکٹ شائقین کا کہنا ہے کہ کلین بولڈ کی صورت میں گیند کو ڈیڈ قرار دے دیا جانا چاہیے تھا اور اس پر رنز نہیں بننے چاہئیں تھے تاہم پاکستانی کرکٹ تجزیہ کار ڈاکٹر نعمان نیاز اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔

انہوں نے اس اعتراض پر آئی سی سی کا فری ہٹ پر بولڈ ہونے کا ضابطہ اپنے ایک ٹویٹ میں شیئر کیا ہے جس کے مطابق اگر کوئی بلے باز فری ہٹ پر کیچ ہو جاتا ہے تو وہ رن کر سکتا ہے اور اس کے سکور کو اس کے ٹوٹل میں شامل کر دیا جائے گا ۔ اور اگر وہ ایج کے ساتھ بولڈ ہو جائے تو وہ رنز لے سکتا ہے اور یہ رنز بھی اس کے ٹوٹل میں شامل ہو جائیں گے ۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی ایج کے کلین بولڈ ہو کر آؤٹ ہوتا ہے تو بھی وہ دوڑ سکتا ہے لیکن یہ رنز ایکسٹرا میں جائیں گے۔

‘If a batsman is caught on a free hit he can run and the score will be added to his total & if he is bowled with an edge then he can take runs which will be added to his total. But if he gets out bowled without an edge, he can run but the runs will go into extras’ (byes)