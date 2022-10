پاک بھارت میچ میں امپائرز کے متنازعہ فیصلے ، نوبال اور چیٹر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈ کپ کے ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں امپائرز کے متنازعہ فیصلوں پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے جبکہ نوبال اور چیٹر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ۔

بھارت کے خلاف میچ پاکستان کے حق میں تھا ، آخری اوور میں 16 رنز درکار تھے ، محمد نواز کی فل ٹاس گیند کو امپائرز کی جانب سے نوبال قرار دیا گیا جس پر خود کپتان بابر اعظم نے احتجاج کیا ۔ سوشل میڈیا کے صارفین بھرپور غصہ نکالا اور نوبال ، چیٹر کو بار بار ری ٹویٹ کیا جس پر نو بال اور چیٹر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ۔

عام شائقین کے ساتھ سابق آسٹریلوی کرکٹر نے بھی نوبال پر سوال اٹھا دیا ۔ بریڈ ہوگ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نوبال کا جائزہ کیوں نہیں لیا گیا ۔

Why was no ball not reviewed, then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit. #INDvPAK #T20worldcup22 pic.twitter.com/ZCti75oEbd