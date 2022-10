پاک بھارت میچ میں متنازعہ فیصلے ، خاتون کرکٹر  ایمن انور قومی ٹیم کے حق میں کھل کر بول پڑیں 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دیدی مگر امپائرز کے متنازعہ فیصلوں کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے ۔ خاتون کرکٹر ایمن انور نے بھی امپائر کے متنازعہ فیصلوں پر طنز کر دی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ایمن انور نے لکھا کہ نو بال ،فری ہٹ، بولڈ، تین رن ۔واہ ۔ بالکل اسی طرح جیسے انگلینڈ نے زیادہ سے زیادہ باؤنڈریز سے ورلڈ کپ جیتا۔

No ball free hit bowled three runs lol!! Very much like how england won the world cup over maximum boundaries! Gentleman game rules are harsh sometimes!