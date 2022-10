نواز شریف کی شی جن پنگ کو تیسری بار کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری اور چین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تیسری بار چین کا صدر منتخب ہونے والے شی جن پنگ کیلئے مبارکباد کا پیغام جاری کردیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں نواز شریف نے کہا کہ وہ صدر شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے جنرل سیکرٹری کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کا ایک بار پھر منتخب ہونا چین کے عوام کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف اور ان کی قابل قیادت پر ان کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ انہوں نے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔

خیال رہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں صدر شی جن پنگ کو تیسری مدت کیلئے پارٹی کا جنرل سیکریٹری اور ملک کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔

Heartiest felicitations to President Xi on his re-election as CPC General Secretary. It is a testament to the recognition of his services by the people of China and indeed their confidence in his able leadership.

Long live Pak-China friendship!

????????????????????