رنویر سنگھ نے دیپیکا پڈوکون کوپروپوز کرنے کی وجہ بتا دی

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ کے معروف اداکار رنویر سنگھ نے اپنی اہلیہ و اداکارہ دیپیکا پڈوکون کو شادی کے لیے پروپوز کرنے کی وجہ بتادی ہے۔

سوشل میڈیا پر دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہورہا ہے جوکہ بالی ووڈ کے نامور فلمساز کرن جوہر اپنے مشہور زمانہ شو کافی ود کرن کا پرومو ہے، بالی ووڈ کی اس مقبول ترین جوڑی نے کرن جوہر کے پروگرام میں بطورِ مہمان شرکت کی۔

Deepika Padukone and Ranveer Singh on Koffee With Karan pic.twitter.com/mwHUwTLBdN