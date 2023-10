محمد نبی نے بابر اعظم کو منکڈ آوٹ کر نے کے بجائے خبر دار کردیا، ویڈیو دیکھیں

چنئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغان کھلاڑی محمد نبی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو منکڈ آوٹ کرنے کے بجائے جلد کریز چھوڑنے پر انہیں خبر دار کردیا۔ تفصیل کے مطابق محمد نبی گیند کرانے لگے تو اس سے پہلے ہی بابر اعظم کریز چھوڑ چکے تھے ، یہ دیکھ کر محمد نبی نے بابر اعظم کو وقت سے پہلے کریز چھوڑنے سے خبردار کرنے کے لیے اپنے باؤلنگ ایکشن میں خلل ڈالا اور بابر اعظم کو اشارہ کرتے ہوئے بتا یا کہ وہ کریز سے باہر ہیں جسے بابر اعظم نے بھی فوری بھانپ لیا اور اپنا بلا کریز کے اندر رکھ دیا۔

