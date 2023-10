بابر اعظم نے افغان کھلاڑی محمد نبی کو عزت دے کر لوگوں کے دل جیت لیے ، ویڈیو دیکھیں

(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے افغان کھلاڑی محمد نبی کو عزت دیتے ہوئے انہیں اپنے جوتے کے تسمے باندھنے سے روک دیا۔

پاک افغان میچ کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے بابر اعظم کے جوتے کے تسمے کھل گئے ۔ اب عام حالات میں اگر بیٹر کے تسمے کھل جائیں تو فیلڈنگ کرنے والے کھلاڑی آکر تسمے باندھ دیتے ہیں کیونکہ پیڈ پہننے کی وجہ سے بیٹرز جھک نہیں سکتے ۔ بابر اعظم نے تسمے کھلنے پر پہلے محمد نبی کو بلا یا لیکن اچانک ہی بابر اعظم کو محمد نبی کی سینیارٹی کا خیال آیا تو انہوں نے محمد نبی کو روکا لیکن محمد نبی بابر اعظم کے تسمے باندھنے کے لیے جھک گئے بابر اعظم نے پھر ہاتھ سے محمد نبی کو منع کیا لیکن محمد نبی نہ رکے تو بابر اعظم نے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا ۔ اس پر محمد نبی نے بابر اعظم کو تھپکی دی اور وہاں سے چلے گئے۔

A wonderful moment when Babar Azam didn't let Mohammad Nabi tie his laces out of respect for Afghanistan's most senior player. ❤️#Babar #PakvAfg #WorldCup23 pic.twitter.com/8ArvhgSXi2