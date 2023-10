ورلڈ کپ ، پاکستان کے خلاف تاریخی فتح پر کابل میں جشن، ہوائی فائرنگ اور آتشبازی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی ورلڈکپ میں پاکستان کے خلاف تاریخی فتح حاصل کرنے پر افغان دارالحکومت میں جشن کا سماں ہے، شہریوں کی جانب سے زبردست آتشبازی کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ۔ افغانستان نے پاکستان کا 283 رنز کا ہدف با آسانی 49 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا، ابراہیم زدران 87 رنز بناکر نمایاں رہے۔

Fireworks erupt throughout the city of #Kabul.

Long Live the Islamic Emirate of Afghanistan!



د کابل ښار آسمان له څراغونو ډک دی. ژوندی دی وی د افغانستان اسلامی امارت. pic.twitter.com/g97FN1LvKM