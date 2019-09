علی ظفر پر ہر اسگی کا جھوٹا الزام لگانے والی لڑکی صوفیا کے اعتراف کے بعد علی ظفر خود بھی میدان میں آگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارواداکار علی ظفر پر ہراسگی کا جھوٹا الزام عائد کرنے والی ٹویٹر صارف صوفیا نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سرعام معافی مانگ لی ہے جس پر علی ظفر خود بھی میدان میں آگئے ہیں ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صوفیا نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے علی ظفر پر جھوٹا الزام لگایا تاہم میں ان سے معافی مانگتی ہوں۔ان کا اپنے اعترافی بیان میں کہنا تھا کہ مجھے ایک لڑکی کی جانب سے گمراہ کیا گیا۔اس پر جواب دیتے ہوئے علی ظفر نے کہا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اور عوام کے سامنے معافی مانگنا بہادری کاکام ہے ،تم حوصلہ مند اور بہادر لڑکی ہو اور آپ کو ہمیشہ ایسے ہی یاد رکھا جانا چاہیے ۔

Dear Sofi. It requires courage to accept your mistake and bravery to apologise publically. You are courageous and brave and that is how you should always be remembered. I wish you nothing but the best of health and happiness in life. God bless. https://t.co/YvHFumccfb