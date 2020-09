انتظار کی گھڑیاں ختم،انفینکس ہاٹ 10 پیشگی آرڈرز کیلئے دستیاب انتظار کی گھڑیاں ختم،انفینکس ہاٹ 10 پیشگی آرڈرز کیلئے دستیاب

لاہور(پ ر)اعلیٰ اسمارٹ فون برانڈ Infinixنے، جواپنی جدید ترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیوائسزکیلئے مانی جاتی ہیں، اپنی بیسٹ سیلنگ فون سیریز کے نئے ورژن Infinix Hot 10کا اعلان کردیا ہے۔ 5200 mAh بیٹری، Helio G70 گیمنگ پروسیسراور Infinity Oڈسپلے سے آراستہHot 10 تین مختلف انداز میں دستیاب ہے جس کی قیمت 19,999روپے سے 24,999روپے تک ہے۔یہ نئی ڈیوائس 4دلکش رنگوں Obsidian Black، Amber Red Ocean Wave اورMoonlight Jade.میں پیش کی جارہی ہے۔مقبول عامHot 9کے بعدInfinix Hot 10 میں MediaTek Helio G70 chipset مع6GB of RAM اور128GB of ROMکے علاوہ512GB تک ایکسٹرنل میموری شامل ہے۔فون کی 5200 mAh battery بیٹری کے ساتھ38-days اسٹینڈ بائی بیٹری لائف اور 36گھنٹے بات چیت کی سہولت موجود ہے۔اس طاقتور ڈیوائس میں 6.78”HD + plus Infinity O display نصب ہے جو 720 x 1640 pixelsکے ساتھAndroid 10 پر کام کرتا ہے۔ کیمرے کے سلسلے میں Hot 10 میں پچھلی جانبquad-camera سیٹ اپ ہے جو16MP (main camera)،2MP (depth sensor)،2MP (macro lens) اور AI LENS معquad rear flash موجود ہے۔ان ڈسپلے فرنٹ کیمرہ8MP اور ڈوئل فلیش سے آراستہ ہے۔اس نئی ڈیوائس کا اعلان کرتے ہوئے Infinix پاکستان کے CEOجناب جو ہو (Mr. Joe Hu)نے کہا،"پاور گیم کے شوقین افراد کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے، Infinix Hot 10زبردست خصوصیات اور امتیازی ڈیزائن کا حامل ہے۔ Infinix اپنی اعلیٰ تیکنیکی ڈیوائسز کے ساتھ مستقبل کی جانب سفر پریقین رکھتا ہے۔

اور اسی بناء پر ہم Hot 10 کو اپنے اس سفر کی جانب ایک او ر قدم سمجھتے ہیں "۔

Infinix کی یہ نئی ڈیوائس ایک مکمل پیکیج ہے جس میں جدید ترین خوبیوں کے ساتھ بھرپورطور پر استعمال کرنے والوں کیلئے تمام سہولتیں موجود ہیں۔ مضبوط باڈی، زیادہ بڑی اسکرین اور روانی اور تیز رفتاری، اعلیٰ گیمنگ کے ساتھ Hot 10ایک بلا چیز ہے۔

Infinix Hot 10 تین مختلف انداز(4GB + 64 GB، 4GB + 128GB اور 6GB +128GBمیں دستیاب ہے جو مختصر مدت کیلئے بالترتیب 19,999 روپے،22,999 روپے اور24,999 روپے کی خصوصی قیمت پر پیش کیا جارہا ہے۔

Infinix کے بارے میں

Infinix موبائل 2013میں خصوصی طور پرنوجوان نسل کیلئے متعارف کروایا گیا جو آن لائن دستیاب ہونے والا سب سے پہلا اسمارٹ فون برانڈ ہے۔ "THE FUTURE IS NOW" کے مرکزی خیال پر مبنی Infinix کا مقصد صارفین کوعام لوگوں سے ہٹ کر منفرد دکھائی دینے کا موقع دینا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ وہ حقیقت میں دوسروں سے جدا ہیں۔Infinix کا عزم صارفین کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز، بولڈ اور اسٹائلش ڈیزائنز کی فراہمی ہے جوان کو جدید طرز زندگی سے ہم آہنگ رکھے۔

Infinix کے پورٹ فولیو میں پانچ پروڈکٹ لائنز ZERO، NOTE،HOT ، S اور اسمارٹ شامل ہیں جو صارفین کو متنوع ٹیکنالوجیزاپنانے اور باوقار طرز زندگی اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ Infinix دنیا کے 30سے زیادہ ممالک میں موجود ہے جن میں افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔مزید معلومات کیلئے برائے مہربانی وزٹ کریں:

